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Пенсии

Пенсии и соцвыплаты будут проиндексированы на 5,4% с 1 февраля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство России выделяет в 2017 году 706 млрд руб. на выплату социальных пособий и компенсаций, а также стипендий. Об этом сообщается на сайте правительства, пишет Коммерсант.

Премьер-министр отметил, что страховые пенсии с 1 февраля 2016 года будут проиндексированы на уровень фактической инфляции, то есть на 5,4%. «Также будет проиндексирован и ряд социальных гарантий, тоже с 1 февраля. Это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами. В том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторым другим категориям граждан»,— заявил Дмитрий Медведев. Кроме того, с 1 сентября будет проиндексирован стипендиальный фонд.

Напомним, указ об индексации пенсий на 5,4% Дмитрий Медведев подписал 23 января. Расходы на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии составят 8,99 млрд руб. в месяц, или 98,91 млрд руб. до конца 2017 года. Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала на совещании с главой правительства, что ожидаемый средний размер пенсий в 2017 году будет равен 13 тыс. 620 руб.

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