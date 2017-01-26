На Украине создан экспертный совет для проверки книг из России

22:53, 30 января 2017, ПАИ

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) утвердил состав экспертного совета, который будет проверять содержание печатной продукции из России. «Утвержден состав экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции, с целью выявления не разрешенной к распространению на территории Украины»,— говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в совет вошли представители органов власти, отраслевых ассоциаций, союзов, общественной экспертной среды, издатели, деятели культуры, науки и образования, социальные психологи, медиаэксперты и другие специалисты информационной сферы. Совет возглавил первый заместитель ведомства Богдан Червак. Первое заседание состоится в ближайшее время.

Также комитет утвердил ряд проектов нормативных актов, связанных с реализацией закона о запрете ввоза «антиукраинских книг». Для их утверждения необходимы соответствующие решения правительства Украины, пишет Коммерсант.

Как сообщалось ранее, украинские власти запретили ввоз любых книг с территории России сроком на три месяца с 1 января до 1 апреля. Документ был принят Верховной радой Украины 8 декабря, он устанавливает «механизм ограничения» доступа на внутренний рынок страны «продукции антиукраинского содержания».