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Политика

На Украине создан экспертный совет для проверки книг из России

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) утвердил состав экспертного совета, который будет проверять содержание печатной продукции из России. «Утвержден состав экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции, с целью выявления не разрешенной к распространению на территории Украины»,— говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в совет вошли представители органов власти, отраслевых ассоциаций, союзов, общественной экспертной среды, издатели, деятели культуры, науки и образования, социальные психологи, медиаэксперты и другие специалисты информационной сферы. Совет возглавил первый заместитель ведомства Богдан Червак. Первое заседание состоится в ближайшее время.

Также комитет утвердил ряд проектов нормативных актов, связанных с реализацией закона о запрете ввоза «антиукраинских книг». Для их утверждения необходимы соответствующие решения правительства Украины, пишет Коммерсант.

Как сообщалось ранее, украинские власти запретили ввоз любых книг с территории России сроком на три месяца с 1 января до 1 апреля. Документ был принят Верховной радой Украины 8 декабря, он устанавливает «механизм ограничения» доступа на внутренний рынок страны «продукции антиукраинского содержания».

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