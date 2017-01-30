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Общество

В России появится необязательный стандарт школьной формы

В ближайшее время в России появится единый стандарт школьной формы, который пока что будет существовать в добровольном порядке. Как пишет газета «Известия», с просьбой об унификации одежды учащихся в Министерство промышленности и торговли обратились производители, которым требуются четкие ориентиры для выпуска безопасной и удобной формы.

«Стандарт должен установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта с учетом специфики его использования, в документе также будут приведены методика и параметры испытаний, которые должны проводиться в ходе оценки соблюдения стандарта», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Однако Минобрнауки, в чьей воле сделать этот стандарт обязательным, не торопится с унификацией внешнего вида учащихся. В ведомстве сообщили, что действующие законы в достаточной мере регулируют вопросы гардероба школьников. Качество одежды должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, а во внешнем виде должен соблюдаться светский деловой стиль.

В то же время ни власти, ни большая часть общества не поддерживают идею введения в России единой школьной формы, отмечает источник.

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