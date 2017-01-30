Египетские аэропорты ждет последняя проверка Росавиации

08:26, 31 января 2017, ПАИ

В феврале между Россией и Египтом будет восстановлено полноценное авиасообщение. Как пишет газета «Известия», после проверок Росавиацией 8-9 февраля безопасности египетских аэропортов в страну смогут отправиться первые регулярные рейсы и чартеры. Предварительно в качестве даты возобновления перелетов называется 23 февраля.

«Каир уже сейчас готов принять российских туристов, а аэропорты двух других городов, Шарм-эль-Шейхаи Хургады, еще ждет контрольная проверка Росавиации. Авиасообщение между Россией и Египтом должно быть возобновлено в феврале. Называлась дата — 23 февраля. Однако это произойдет лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной», — рассказал изданию источник в дипломатических кругах.

В остальном препятствий к отмене ограничений авиасообщения нет. Ожидается, что если проверка пройдет успешно, то Министерство транспорта России сразу же выступит с соответствующим заявлением.

Напомним, полеты в Египет были прекращены после того, как 31 октября 2016 года над Синайским полуостровом разбился Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». Жертвами катастрофы стали 224 человека, в том числе псковичи. В ходе расследования крушения были обнаружены признаки теракта, и российское руководство заморозило авиасообщение с Египтом до тех пор, пока не будут усилены меры безопасности в аэропортах и на туристических объектах.