В Псковском районе произошли два пожара в двухэтажках
30 января в Псковском районе произошли два пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
В деревне Кирово в одной из квартир двухэтажного жилого дома выгорела комната. Причина случившегося – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
Кроме того, в деревне Торошино из-за короткого замыкания электропроводки в одной из квартир двухэтажки огнем повреждены обои в комнате, сгорел матрас.