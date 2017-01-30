Более 400 нарушений ПДД выявили в Псковской области за сутки

08:55, 31 января 2017, ПАИ

30 января в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали 4 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 421 нарушение Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В органы внутренних дел области вчера поступило 51 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, из них 18 - по городу Пскову.

В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 29 преступлений, в том числе 8 краж.

