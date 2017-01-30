0
21:06
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
13:29
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
11:52
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
09:10
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
18:04
Прилетит не вдруг волшебник
17:15
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
Еще новости
Происшествия

Более 400 нарушений ПДД выявили в Псковской области за сутки

30 января в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали 4 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 421 нарушение Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В органы внутренних дел области вчера поступило 51 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, из них 18 - по городу Пскову.

В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 29 преступлений, в том числе 8 краж.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
30 января 2017
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
28 января 2017
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте 3
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
28 января 2017
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО) 5
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
24 января 2017
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
22 января 2017
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
22 января 2017
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома 1
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове
22 января 2017
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове 2

Идет загрузка...