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Общество

День рождения русской водки отмечается 31 января

31 января отмечается День рождения русской водки, пишет сalend.ru.

Событие, послужившее причиной неформальному установлению такого Дня, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах.

Диссертация хранится в музее великого ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете. Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода, в зависимости от концентрации этих растворов и температуры. Другими словами, исследования удельного веса смесей проводились при различных температурах и концентрациях, начиная от безводного спирта до раствора в 50 весовых % и далее до 0%.

В 4 и 5 главах диссертации, названных, соответственно, «О наибольшем сжатии, происходящем при взаимном растворении безводного спирта и воды» и «Об изменении удельного веса при соединении спирта с водою», говорится о результатах исследования водно-спиртовых растворов, в том числе с концентрацией 33,4 весовых % или 40 объемных %.

Некоторые источники сообщают, что белое хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии в XVI веке, другие — что на 100 лет раньше, из Генуи. Имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в XI-XII веках.

Крепость водки в России никогда не была догмой. Традиционно выпускали разные сорта — 38, 45 и даже 56 градусов.

В 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала алкоголь и табак наркотическими веществами. А в книге Федора Углова «Правда о разрешенных наркотиках» отмечается, что 45 грамм спирта, вне зависимости от культуры употребления, однозначно убьют 1000 нейронов головного мозга.

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