Гендиректора Псковского завода ЖБИ-1 оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

09:21, 31 января 2017, ПАИ

Генерального директора ООО «Псковский завод ЖБИ-1» оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что директор предприятия в нарушение требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» не направил уведомление о принятии на работу бывшего государственного служащего по последнему месту его службы.

В этой связи прокурор города возбудил в отношении генерального директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, а мировой суд признал руководителя компании виновным.