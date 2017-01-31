Условный срок получил пскович за попытку дать взятку инспектору ДПС

09:55, 31 января 2017, ПАИ

55-летнего жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за дачу взятки инспектору ДПС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 19 апреля 2016 года мужчина, находясь в служебном автомобиле ДПС вместе с инспектором ГИБДД, не желая быть привлеченным к административной ответственности, решил дать полицейскому взятку за совершение им заведомо незаконного бездействия. С этой целью мужчина передал инспектору ДПС в качестве взятки 1 тысячу рублей, положив деньги в салоне служебного автомобиля около рычага стояночного тормоза.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.