Общественники передали в дар полиции Пскова стихи Пушкина, Есенина и Блока

10:38, 31 января 2017, ПАИ

Общественный совет при УМВД России по Псковской области передал книги в дар городской полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе недавнего посещения изолятора временного содержания УМВД России по городу Пскову к членам Общественного совета Виктору Иванову и Андрею Стегнию с просьбой обратился один из задержанных граждан. Он попросил принести книги. Общественники откликнулись на эту просьбу и решили пополнить фонд библиотеки ИВС.

Член Общественного совета при УМВД Меружан Вермишян организовал проведение благотворительной акции. Несколько десятков книг разноплановой тематики передали сотрудникам ИВС. Это стихи Пушкина, Есенина, Блока, проза Горького, Шолохова, Гоголя, Толстого, а также зарубежные детективы, научная фантастика, духовная литература. Теперь фонд этой небольшой библиотеки насчитывает около 200 произведений классиков и современных авторов.

Начальник ИВС капитан полиции Дмитрий Иванов поблагодарил Меружана Вермишяна за эту инициативу. Он отметил, что книги пользуются постоянным спросом у лиц, содержащихся в ИВС, и поэтому переданная общественником литература будет, безусловно, востребована.