На месте строительства Северного обхода Пскова ведется укладка фундаментов под пешеходные переходы

09:23, 31 января 2017, ПАИ

В рамках строительства Северного обхода Пскова на участке протяженностью 2,8 км от автодороги Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье до моста через реку Великую продолжаются основные виды работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, на объекте строительства выполнена укладка второй спиральновитой водопропускной трубы из гофрированного металла с полимерным покрытием. Ведутся работы по устройству фундаментов под два пешеходных перехода в теле насыпи развязок, а также земляного полотна, водоотводных кюветов, устройству водопропускных труб и заготовки инертных материалов.



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту





















На строительной площадке по строительству моста через реку Великую продолжаются работы по уширению технологических площадок для сооружения опор №1 и №2 моста. Также ведётся забивка шпунта для ограждения технологических площадок от весеннего паводка, заготовка металлических конструкций под временную эстакаду.