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Общество

На месте строительства Северного обхода Пскова ведется укладка фундаментов под пешеходные переходы

В рамках строительства Северного обхода Пскова на участке протяженностью 2,8 км от автодороги Псков  - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье до моста через реку Великую продолжаются основные виды работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, на объекте строительства выполнена укладка второй спиральновитой водопропускной трубы из гофрированного металла с полимерным покрытием. Ведутся работы по устройству фундаментов под два пешеходных перехода в теле насыпи развязок, а также земляного полотна, водоотводных кюветов, устройству водопропускных труб и заготовки инертных материалов.

  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту

На строительной площадке по строительству моста через реку Великую продолжаются работы по уширению технологических площадок для сооружения опор №1 и №2 моста. Также ведётся забивка шпунта для ограждения технологических площадок от весеннего паводка, заготовка металлических конструкций под временную эстакаду.

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