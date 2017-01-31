Дмитрий Патрушев доложил Владимиру Путину об итогах работы Россельхозбанка в 2016 году

09:28, 31 января 2017, ПАИ

30 января председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину о результатах работы банка в 2016 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

В ходе рабочей встречи председатель правления банка отметил, что по итогам прошлого года Россельхозбанк получил рекордную операционную прибыль в размере 55 млрд рублей, а прибыль после создания резервов составила более 0,5 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» опережает банковский сектор по темпам роста кредитования реального сектора экономики. Заемщикам АПК в рамках государственной программы развития сельского хозяйства в 2016 году было выдано свыше 1 трлн рублей. В настоящее время банк занимает лидирующую позицию на рынке кредитования агропромышленного комплекса, второе место по размеру кредитного портфеля предприятий малого и среднего бизнеса всех отраслей экономики, второе место по охвату филиальной сети и третье место по величине кредитного портфеля населения.

Общий кредитный портфель Россельхозбанка на 1 января 2017 года превысил 1,7 трлн рублей.

«Особое внимание мы уделяем работе с сегментом малого и среднего бизнеса. Объём кредитного портфеля МСБ в банке составляет на сегодняшний день больше 500 миллиардов рублей. В Россельхозбанке кредитуется почти 300 тысяч представителей самозанятого сельского населения, фермеров и личных подсобных хозяйств. Мы и дальше продолжим исполнять задачи по кредитованию нашего основного партнера – агропромышленного комплекса, и в целом реального сектора экономики страны», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

