Общественники проверили возможность дозвониться псковских судебных приставов

12:04, 31 января 2017, ПАИ

Возможность дозвониться по телефону до отделов судебных приставов, получить нужную информацию и проконсультироваться по исполнительным производствам проверили члены Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, дозвон до приставов осуществляла председатель Общественного совета при УФССП Алина Чернова.

В целом, по набранным ею номерам все телефоны судебных приставов были активны. «Бесспорно, бывают сложности в дозвонах, но все они объективного характера (постоянный поток звонков — линия занята, учёба сотрудников, сотрудник находится на исполнительных действиях, на судебных заседаниях)», - пояснили в ведомстве.

Данные мероприятия проводятся с целью осуществления проверки быстроты, полноты и качества предоставляемой судебными приставами информации гражданам и представителям организаций в рамках исполнительных производств, находящихся на исполнении в структурных подразделениях. Члены Общественного совета подчеркнули, что для качественной связи необходимо иметь представление о том, каким образом можно дозвониться до службы.

В Управлении ФССП России по Псковской области напомнили, что информационно-справочную информацию о деятельности ведомства, графиках работы его структурных подразделений и контактных телефонах отделов судебных приставов (в том числе дежурных мобильных номерах) можно получить на официальном сайте на главной странице в разделе «Контакты».

Кроме того, для удобства граждан, на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области действует телефонный справочник, посредством которого, введя фамилию имя и отчество работника службы, можно получить контактный номер телефона конкретного судебного пристава-исполнителя.