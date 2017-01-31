Великолукская компания заплатила 1,7 миллиона рублей долга, чтобы избежать банкротства

11:31, 31 января 2017, ПАИ

Чтобы избежать банкротства, организация из Великих Лук внесла в счёт задолженности перед физическим лицом 1 миллион 700 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В 2014 году в отделе судебных приставов возбудили в отношении компании исполнительное производство на сумму в 1 миллион 700 тысяч рублей в пользу физического лица. В 2016 году к исполнительному производству прибавилось ещё 6. Общая сумма долга достигла 2 миллионов 304 тысяч рублей. Поэтому судебные приставы наложили запреты на регистрационные действия организации в Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области, запреты на недвижимость и арест на счета в одном из банков.

В этом году, чтобы избежать процедуры банкротства, которой грозили предприятию взыскатели по исполнительным производствам, а также дальнейших принудительных мер от судебных приставов, организация-должник нашла большую часть суммы долга для оплаты. 1 миллион 700 тысяч рублей были внесены на депозитный счёт отдела судебных приставов, эту сумму перечислили взыскателям.

Оставшаяся сумма долга, которая составляет около 500 тысяч рублей, будет взыскана в принудительном порядке.

Напомним, что узнать о существующих долгах можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через Единый портал государственных услуг, который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.