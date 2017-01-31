0
16:30
Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации
15:10
Александр Гизбрехт: В феврале в Пскове начнет действовать электронная система оплаты проезда в автобусах
14:16
В конкурсе ПАИ «Мой маленький спортсмен» лидируют каратист и вратарь
11:31
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
09:23
На месте строительства Северного обхода Пскова ведется укладка фундаментов под пешеходные переходы
21:47
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
21:20
Квартирный футбол
Еще новости
Общество

На 20 тысяч рублей оштрафовали главу бежаницкого предприятия, не сообщившего о приёме на работу бывшего пристава

Прокуратура Бежаницского района выявила нарушения требований законодательства в деятельности руководителя ООО «Озерное», который не сообщил о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

9 января 2017 года бывший сотрудник отдела судебных приставов Бежаницкого и Локнянского районов Наталья Медведева заключила трудовой договор с ООО «Озерное» для исполнения трудовых обязанностей. Генеральный директор предприятия не сообщил о заключении  трудового договора с женщиной на ее бывшее место работы. Таким образом он нарушил требования законодательства РФ, в частности, статьи 12, части 4-ой Федерального закона «О противодействии коррупции», статьи 64.1 Трудового кодекса РФ.

11 января в отношении гендиректора ООО «Озерное» прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, которое направили мировому судье участка № 1 Бежаницкого района для рассмотрения.

27 января мировой суд признал гендиректора виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации
31 января 2017
Более 20 млн рублей Псковская область получит из федерального бюджета на высокотехнологичную медпомощь и услуги санавиации
Александр Гизбрехт: В феврале в Пскове начнет действовать электронная система оплаты проезда в автобусах
31 января 2017
Александр Гизбрехт: В феврале в Пскове начнет действовать электронная система оплаты проезда в автобусах 7
В конкурсе ПАИ «Мой маленький спортсмен» лидируют каратист и вратарь
31 января 2017
В конкурсе ПАИ «Мой маленький спортсмен» лидируют каратист и вратарь
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
На месте строительства Северного обхода Пскова ведется укладка фундаментов под пешеходные переходы
31 января 2017
На месте строительства Северного обхода Пскова ведется укладка фундаментов под пешеходные переходы 3
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
30 января 2017
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО) 1
В Псковской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года
30 января 2017
В Псковской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года
Первый тур голосования за кандидатов на «Народное признание» завершился, но отправка кодов тем, кто их еще не получил, продолжается
30 января 2017
Первый тур голосования за кандидатов на «Народное признание» завершился, но отправка кодов тем, кто их еще не получил, продолжается 13

Идет загрузка...