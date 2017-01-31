На 20 тысяч рублей оштрафовали главу бежаницкого предприятия, не сообщившего о приёме на работу бывшего пристава

13:18, 31 января 2017, ПАИ

Прокуратура Бежаницского района выявила нарушения требований законодательства в деятельности руководителя ООО «Озерное», который не сообщил о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

9 января 2017 года бывший сотрудник отдела судебных приставов Бежаницкого и Локнянского районов Наталья Медведева заключила трудовой договор с ООО «Озерное» для исполнения трудовых обязанностей. Генеральный директор предприятия не сообщил о заключении трудового договора с женщиной на ее бывшее место работы. Таким образом он нарушил требования законодательства РФ, в частности, статьи 12, части 4-ой Федерального закона «О противодействии коррупции», статьи 64.1 Трудового кодекса РФ.

11 января в отношении гендиректора ООО «Озерное» прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, которое направили мировому судье участка № 1 Бежаницкого района для рассмотрения.

27 января мировой суд признал гендиректора виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.