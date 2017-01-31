Бежаницкая прокуратура помогла получить расчет 53 работникам ООО «Озерное»

10:35, 31 января 2017, ПАИ

Директора бежаницкого ООО «Озерное» привлекли к административной ответственности за невыплату заработной платы работникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

Установлено, что по состоянию на 9 декабря 2016 года в компании имелась задолженность по выплате заработной платы и окончательного расчета перед 53 работниками в размере 534 тыс. 535,59 рублей, образовавшаяся за сентябрь-октябрь прошлого года.

Постановлением Главного государственного инспектора труда в Псковской области директора организации признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей.