В Бежаницах работодатель не заключил трудовые договоры с продавцами

15:52, 31 января 2017, ПАИ

В Бежаницах индивидуальный предприниматель не заключил трудовые договоры при приеме сотрудников на работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

ИП – работодатель в магазине «Московская ярмарка», где продается одежда, обувь, товары кожгалантереи. Здесь посменно работают три продавца, с которыми не были официально оформлены трудовые отношения.

Материалы проверки прокуратуры направлены в Государственную инспекцию труда Псковской области для привлечения работодателя к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ.