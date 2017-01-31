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Общество

В Бежаницах работодатель не заключил трудовые договоры с продавцами

В Бежаницах индивидуальный предприниматель не заключил трудовые договоры при приеме сотрудников на работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

ИП – работодатель в магазине «Московская ярмарка», где продается одежда, обувь, товары кожгалантереи. Здесь посменно работают три продавца, с которыми не были официально оформлены трудовые отношения.

Материалы проверки прокуратуры направлены в Государственную инспекцию труда Псковской области для привлечения работодателя к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ.

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