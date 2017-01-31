Житель Дедовичского района отправится в колонию особого режима за кражу копилки

10:32, 31 января 2017, ПАИ

58-летний житель Дедовичского района приговорен к 2 годам 1 месяцу лишения свободы за кражу денег из жилого дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Мужчина признан виновным судом в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

После освобождения по отбытию уголовного наказания 24 июня 2016 года, уже 2 ноября он, зная о том, что жильцы дома по улице Космонавтов в Дедовичах отсутствуют и о том, где они хранят копилку с деньгами, выставил стекло из оконной рамы и проник в дом. Оттуда он похитил копилку, в которой находились 2400 рублей монетами достоинством 10 рублей, и скрылся с места преступления.

Ранее этот местный житель 14 раз был судим за различные преступления, в том числе имеет снятую и не погашенную судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.

В этот раз отбывать назначенный срок ему предстоит в исправительной колонии особого режима.