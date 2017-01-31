Небольшой снег ожидается в Псковской области в первый день февраля

19:07, 31 января 2017, ПАИ

1 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -1 до -6 градусов, днем – от -3 до +2.

Атмосферное давление будет выше нормы.