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Общество

Бежаницким дорожным рабочим задолжали свыше 500 тысяч рублей

Бежаницкая прокуратура выявила нарушение трудового законодательства в деятельности местной дорожно-строительной компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Бежаницкого района. 

Сотрудники прокуратуры установили, что  по состоянию на 5 декабря 2016 года дорожно-строительная компания «Бежаницкая» задолжала своим 19-ти работникам расчет заработной платы в размере 553 тысяч рублей. Долг образовался с апреля по ноябрь 2016 года.

Главный государственный инспектор труда по Псковской области признал виновным директора дорожно-строительной компании «Бежаницкая» в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей..  

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