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Общество

Псковские сотрудники ГИБДД остановили трёх пьяных водителей ВАЗов

В Себеже, Великолукском и Плюсском районах сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

30 января у дома по улице Нижней в Себеже полицейские остановили машину ВАЗ-2107. За рулем «семерки» находился нетрезвый 30-летний мужчина.

В Великолукском районе вечером этого же дня по улице Железнодорожной в поселке Шелково на автомобиле ВАЗ-21099 двигался 36-летний местный житель, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Плюсском районе 29 января стражи порядка остановили машину ВАЗ-2115 под управлением нетрезвого 42-летнего мужчины.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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