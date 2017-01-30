0
15:00
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:15
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
17:52
В мае состоится второй Псковский марафон
13:56
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
11:07
35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата Псковской области по автомногоборью
13:34
Чемпионат России парашютному спорту примет Псковская область летом
13:00
На озеро Большой Иван в Невельском районе съедутся лучшие рыболовы России
Еще новости
Спорт

Псковские хоккеисты отправятся на сборы в город-побратим Нойс

Хоккейная команда из Пскова отправится на сборы в город-побратим Нойс (Германия). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, переговоры о реализации такой возможности делегация из Пскова провела накануне с бургомистром Нойса Райнером Бройером совместно с Союзом по развитию детского и юношеского хоккея с шайбой в Нойсе.

Фото с pskovgorod.ru

В составе псковской делегации с рабочим визитом в Нойсе находятся заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Владимир Журавлев и директор ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (Ледовый дворец) Владимир Шмелев.

«Предварительно речь идет о визите в Нойс наших молодых хоккеистов из команды «Торнадо», 2004-2005 годов рождения. Бургомистр выразил готовность помочь развитию наших спортивных обменов. Планируем, что этой осенью, возможно уже в сентябре, визит наших ребят в Нойс состоится», - рассказал по итогам встречи Владимир Журавлев.

Отметим, сотрудничество с хоккеистами из Нойса началось в 2014 году, команда «Нойсовские львы» уже неоднократно побывала в нашем городе, где ее лично приветствовал глава Пскова Иван Цецерский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 января 2017
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
30 января 2017
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
В мае состоится второй Псковский марафон
29 января 2017
В мае состоится второй Псковский марафон
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
29 января 2017
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью 2
35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата Псковской области по автомногоборью
28 января 2017
35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата Псковской области по автомногоборью 1
Чемпионат России парашютному спорту примет Псковская область летом
27 января 2017
Чемпионат России парашютному спорту примет Псковская область летом
На озеро Большой Иван в Невельском районе съедутся лучшие рыболовы России
27 января 2017
На озеро Большой Иван в Невельском районе съедутся лучшие рыболовы России 1
11 февраля в Великолукском районе пройдёт «Лыжня России»
25 января 2017
11 февраля в Великолукском районе пройдёт «Лыжня России» 2

Идет загрузка...