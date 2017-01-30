Псковские хоккеисты отправятся на сборы в город-побратим Нойс

12:13, 31 января 2017, ПАИ

Хоккейная команда из Пскова отправится на сборы в город-побратим Нойс (Германия). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, переговоры о реализации такой возможности делегация из Пскова провела накануне с бургомистром Нойса Райнером Бройером совместно с Союзом по развитию детского и юношеского хоккея с шайбой в Нойсе.

В составе псковской делегации с рабочим визитом в Нойсе находятся заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Владимир Журавлев и директор ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (Ледовый дворец) Владимир Шмелев.

«Предварительно речь идет о визите в Нойс наших молодых хоккеистов из команды «Торнадо», 2004-2005 годов рождения. Бургомистр выразил готовность помочь развитию наших спортивных обменов. Планируем, что этой осенью, возможно уже в сентябре, визит наших ребят в Нойс состоится», - рассказал по итогам встречи Владимир Журавлев.

Отметим, сотрудничество с хоккеистами из Нойса началось в 2014 году, команда «Нойсовские львы» уже неоднократно побывала в нашем городе, где ее лично приветствовал глава Пскова Иван Цецерский.