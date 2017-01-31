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Общество

12 февраля в псковском драмтеатре состоится показ спектакля «Пинежский Пушкин»

12 февраля в 14:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы, в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля, состоится показ второго эскиза по проекту Олега Лоевского, режиссером которого станет Петр Чижов. Для своей работы он выбрал сказ «Пинежский Пушкин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Шергин много рассказывал о Пушкине неграмотной поморской сказительнице Соломониде Чёрной – и потом записал, как в ее исполнении преломились подробности биографии великого поэта. В «Пинежском Пушкине» действуют «Перьвой Николай», жена Пушкина Наташа, его убийца «Дантес» и даже… Ленин, который «Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал», - рассказали в пресс-службе. 

Петр Чижов родился в Смоленске, окончил петербургскую Театральную академию (РГИСИ), мастерскую Вениамина Фильштинского. Как актер играл в спектаклях «Три сестры» Фильштинского, «Страх и нищета в N-й империи» Кустова, «Кентерберийские рассказы» Артемова и Юшкова. В 2016 году выпустил спектакль «Антарктида» по пьесе Ульяны Гицаревой в петербургском Театре на Литейном. 

Билеты на первый показ уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте фестиваля.

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