В Великих Луках снизился уровень безработицы

11:15, 31 января 2017, ПАИ

В 2016 году за содействием в трудоустройстве в Отделение ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» по городу Великие Луки и Великолукскому району обратились 1540 граждан, ищущих работу, из них 855 человек получили статус безработного. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, на 21 декабря прошлого года на учете по безработице состояли 494 человека.

Всего за указанный период работодатели Великих Лук подали в службу занятости 2707 вакансий. По состоянию на 31 декабря, они заявили сведения о потребности в 1040 работниках. Из рабочих профессий наиболее востребованы на рынке труда оказались водители автомобилей, слесари-ремонтники, швеи, слесари по ремонту подвижного состава, слесари-сантехники, бетонщики, повара, электромонтеры, электрогазосварщики, токари, плотники. Основной процент рабочих вакансий приходится на два предприятия города – ОАО «Великолукский мясокомбинат» и ООО «Великолукский свиноводческий комплекс». Из категории специалистов востребованы ветеринарные врачи, бухгалтеры, инженеры, медицинский работники.

По заявленным в службу занятости вакансиям наиболее высокую оплату труда работодатели предлагают юристам, токарям, плотникам, электромонтерам, бетонщикам.

В течение 2016 года служба занятости провела восемь ярмарок вакансий, в том числе три специализированные тематические для определенных категорий граждан: инвалидов, женщин, граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Впервые совместно с региональной кадровой службой АО «Тандер» была организована межрайонная ярмарка вакансий для безработных и неработающих граждан в Великих Луках, Великолукском и Новосокольническом районах.

Услуга по организации проведения оплачиваемых общественных работ была предоставлена 71 человеку. Часть граждан, принимавших участие в общественных работах, продолжают трудиться на постоянной основе.

Кроме того, за 2016 год были трудоустроены 24 гражданина их категории не работающих более 1 года, одиноких и многодетных родителей, инвалидов, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, граждан предпенсионного возраста. В частности, удалось трудоустроить трех человек, освободившихся из мест лишения свободы.

На предприятия Великих Лук пришли работать 4 выпускника. На свободное от учебы время или период школьных каникул работу получил 321 подросток, из них 279 человек взяли в школы города, 42 – на предприятия.

Также 2016 году оказывалось содействие в самозанятости безработных граждан. Размер государственной поддержки для создания собственного дела с оформлением госрегистрации в качестве ИП или юридического лица составил 80 тыс. рублей. В течение года услуга по самозанятости была оказана 11 безработным. Направление будущей деятельности каждого претендента утверждалось на межведомственной комиссии, предпочтение отдавалось проектам в области производства продукции и оказания услуг населению.

Помимо этого, за прошлый год 136 безработных граждан получили новую профессию или повысили свою квалификацию, обучение прошли 9 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, новую профессию получили 5 пенсионеров, планирующих возобновить трудовую деятельность.

Государственную услугу по профориентации получили 1338 человек, в программе «Новый старт» (групповые занятия) приняли участие 150 безработных граждан, психологическая поддержка понадобилась 76 гражданам.

В итоге за год при содействии специалистов Отделения центра занятости был трудоустроен 801 человек (52% от численности граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг в отчетном периоде). По результатам предоставления государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных, включая обучение в другой местности, были трудоустроены 86 граждан (63,7% от общего количества обученных).

По состоянию на 1 января 2017 года, уровень регистрируемой безработицы в Отделении составил 0,89%, по отношению к 1 января 2016 года он снизился на 0,4%.