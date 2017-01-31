0
11:04
18 февраля на сцене псковского театра вновь покажут «Черное молоко»
09:57
Пушкинский театральный фестиваль вошел в список лучших событий февраля в России
16:05
Секта защитничков
11:43
4 февраля в Пскове откроется выставка Игоря Шаймарданова «Пушкин - друг зайцев»
18:17
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
18:10
В феврале-марте будет представлен доработанный проект по реставрации Псковского кремля
18:02
За год в Псковской области выписали штрафов почти на миллион рублей за ненадлежащее содержание памятников
Еще новости
Культура

18 февраля на сцене псковского театра вновь покажут «Черное молоко»

18 февраля в 18:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится второй показ спектакля «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

После спектакля  состоится дискуссия с режиссером и актерами. У зрителей будет возможность поделиться впечатлениями от увиденного и задать вопросы создателям постановки.

Премьера «Черного молока…» состоялась 30 ноября 2016 года и прошла при полном аншлаге. «Специально на премьерный показ из Санкт-Петербурга приехала известный театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской академии театрального искусства (СПБГАТИ) Юлия Клейман, которая высоко оценила постановку и актерскую игру. Отметим, что работа также получила большое количество положительных отзывов от зрителей», - рассказали в пресс-службе дирекции.

По сюжету немецкий подросток Томас попадает на экскурсию в мемориал Освенцима. После увиденного мир в его глазах больше не будет прежним, а цифры в учебниках — бессмысленными. Он испытывает шок такой степени, что сжигает свой паспорт и начинает стыдиться того, что он немец. Пьесу написал австриец Хольгер Шобер, в Псковском театре драмы ее поставила  режиссер, руководитель детской театральной мастерской «Гвозди» Евгения Львова («Кентервильское привидение», «Вот это вещь!»).

Постановка рекомендована для зрителей старше 12 лет. Перевод Александра Филиппова-Чехова. Перевод стихотворения Пауля Целана «Фуга смерти» Анны Глазовой. В спектакле заняты Денис Кугай, Анжелика Иномова, Алексей Довбаш.

Продолжительность: 1 час 10 минут. Билеты уже в продаже

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

18 февраля на сцене псковского театра вновь покажут «Черное молоко»
31 января 2017
18 февраля на сцене псковского театра вновь покажут «Черное молоко»
Пушкинский театральный фестиваль вошел в список лучших событий февраля в России
27 января 2017
Пушкинский театральный фестиваль вошел в список лучших событий февраля в России
Секта защитничков
26 января 2017
Секта защитничков 82
4 февраля в Пскове откроется выставка Игоря Шаймарданова «Пушкин - друг зайцев»
26 января 2017
4 февраля в Пскове откроется выставка Игоря Шаймарданова «Пушкин - друг зайцев» 4
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
24 января 2017
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
В феврале-марте будет представлен доработанный проект по реставрации Псковского кремля
24 января 2017
В феврале-марте будет представлен доработанный проект по реставрации Псковского кремля 2
За год в Псковской области выписали штрафов почти на миллион рублей за ненадлежащее содержание памятников
24 января 2017
За год в Псковской области выписали штрафов почти на миллион рублей за ненадлежащее содержание памятников
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
24 января 2017
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»

Идет загрузка...