18 февраля на сцене псковского театра вновь покажут «Черное молоко»

11:04, 31 января 2017, ПАИ

18 февраля в 18:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится второй показ спектакля «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

После спектакля состоится дискуссия с режиссером и актерами. У зрителей будет возможность поделиться впечатлениями от увиденного и задать вопросы создателям постановки.

Премьера «Черного молока…» состоялась 30 ноября 2016 года и прошла при полном аншлаге. «Специально на премьерный показ из Санкт-Петербурга приехала известный театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской академии театрального искусства (СПБГАТИ) Юлия Клейман, которая высоко оценила постановку и актерскую игру. Отметим, что работа также получила большое количество положительных отзывов от зрителей», - рассказали в пресс-службе дирекции.

По сюжету немецкий подросток Томас попадает на экскурсию в мемориал Освенцима. После увиденного мир в его глазах больше не будет прежним, а цифры в учебниках — бессмысленными. Он испытывает шок такой степени, что сжигает свой паспорт и начинает стыдиться того, что он немец. Пьесу написал австриец Хольгер Шобер, в Псковском театре драмы ее поставила режиссер, руководитель детской театральной мастерской «Гвозди» Евгения Львова («Кентервильское привидение», «Вот это вещь!»).

Постановка рекомендована для зрителей старше 12 лет. Перевод Александра Филиппова-Чехова. Перевод стихотворения Пауля Целана «Фуга смерти» Анны Глазовой. В спектакле заняты Денис Кугай, Анжелика Иномова, Алексей Довбаш.

Продолжительность: 1 час 10 минут. Билеты уже в продаже.