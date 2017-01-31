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Общество

В Псковской области стартовал проект по мониторингу удовлетворенности молодых педагогов

 В псковском регионе стартовал проект по мониторингу удовлетворенности молодых специалистов в сфере профессиональной деятельности в области образования. Об этом сообщила член Общественной палаты Псковской области, директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова на пресс-конференции 31 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Инна Андреянова рассказала, что не все молодые педагоги знают о существующих льготах и о том, как их использовать. Также, по ее словам, при трудоустройстве они испытывают, в частности, психологические проблемы, на решение которых направлен проект.

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании, который выступил инициатором проекта, Денис Матвеев отметил, что в регионе с 1 февраля будет проводиться мониторинг проблем молодых жителей, и продлится он до 1 мая. Итоги проекта подведут на летнем пленарном заседании Общественной палаты области. Молодые специалисты заполняют 5 анкет, которые размещаются на сайте ПОС и в социальных сетях. Он уточнил, что заполнение такой анкеты занимает 1-2 минуты. Составили анкеты молодые специалисты, психологи, общественные организации, в них, по словам Дениса Матвеева, содержатся емкие вопросы.

Целевая группа мониторинга -  специалисты со стажем до 5 лет.  В анкетировании могут принять представители всей сферы образования — от работников детских садов до учителей, добавил он. 

Добавим, цель данного мониторинга – это изучение различных аспектов работы молодых специалистов, адаптации их к рынку труда, выявление условия информированности о существующих льготах и возможностях. По мнению инициаторов проекта, это позволит сформировать ряд рекомендаций, направленных на решение существующих проблем в каждом муниципальном управлении образования.

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