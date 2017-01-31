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Общество

В конкурсе ПАИ «Мой маленький спортсмен» лидируют каратист и вратарь

Альбом конкурса «Мой маленький спортсмен», который организует Псковское агентство информации в рамках подготовки к проведению церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2016», пополнился новыми фотографиями. В настоящее время за главный приз – квартальный абонемент в клуб «С-фитнес» борятся 13 участников. Оценить их фотографии можно в альбоме конкурса на официальной странице ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент в конкурсе лидирует семилетний каратист Владислав Зорин. На втором месте -лучший юный вратарь турнира «Псковская весна 2016» Даниил Егоров.

Напомним, конкурс организуется в рамках подготовки к церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2016». На него принимаются фотографии детей, так или иначе связанные со спортом. Принять участие в нём может любой желающий, для этого нужно войти в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте», стать её участником и опубликовать фото в соответствующем альбоме, а кроме того, сделать репост сообщения о конкурсе, закреплённый на странице ПАИ в соцсети «Вконтакте».

​Победитель будет определён по числу «лайков».

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