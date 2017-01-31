118 молодых специалистов пришли на работу в образовательные учреждения Псковской области в 2016 году

11:29, 31 января 2017, ПАИ

В 2016 году в образовательные учреждения Псковской области пришли на работу 118 молодых специалистов, в основном они трудоустроились в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщил первый заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников на пресс-конференции 31 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Геннадий Барышников отметил, что в районы, конечно, приходит мало молодых специалистов. «Кадровая проблема, к сожалению, пока усиливается, прежде всего, в сельских школах и на это надо обращать внимание», - заявил он.

Замначальника областного Управления образования положительно оценил мониторинг удовлетворённости молодых педагогов, который начинают Общественная палата Псковской области и Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании. Он подчеркнул, что такие инициативы надо приветствовать, так как это касается работы с молодежью.

При этом Геннадий Барышников заверил, что областное Управление образование в курсе, как живут молодые специалисты. «Поэтому с тем, что молодежь сегодня не информирована о льготах и преференциях, я мог бы поспорить, но в результате мониторинга может быть положительный эффект, могут выявиться проблемы, о которых мы не знаем», - заключил он.