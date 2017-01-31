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Управление образования Пскова: Благодаря мониторингу удовлетворенности молодые педагоги увидят, что они нужны

Благодаря мониторингу удовлетворенности молодых специалистов в сфере профессиональной деятельности в области образования педагоги увидят, что нужны муниципалитетам и администрации региона, заявила методист Управления образования администрации города Пскова Валентина Воробьева. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 31 января.

Что касается Пскова, то, как отметила Валентина Воробьева, администрация города, в том числе, нацелена на создание общественных организаций в сфере образования, работает совет молодых педагогов, проводятся различные мероприятия, форумы, слеты для представителей этой профессии.

«Вопрос сопровождения молодых педагогов, выявления проблемных зон, точек роста очень важен, - подчеркнула она. - На наш взгляд, данный мониторинг будет не совсем логичным, если он будет иметь административный путь продвижения».  

Также Валентина Воробьёва предложила через сайт совета молодых педагогов Пскова и на мероприятиях совета информировать о проведении мониторинга. «Мы создаем условия для закрепления и адаптации молодежи в наших образовательных учреждениях», - сказала она о работе совета.

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