У рыбаков в Псковской области за неделю изъяли 34 незаконных орудия лова

12:58, 31 января 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области рыбинспекторы выявили 15 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

На нарушителей были наложены штрафы на сумму 20,2 тыс. рублей, взыскать удалось 4 тыс. рублей.

За указанный период сотрудники рыбоохраны изъяли 3 кг водных биоресурсов и 34 незаконных орудия лова.

