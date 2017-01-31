У рыбаков в Псковской области за неделю изъяли 34 незаконных орудия лова
За прошедшую неделю в Псковской области рыбинспекторы выявили 15 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
На нарушителей были наложены штрафы на сумму 20,2 тыс. рублей, взыскать удалось 4 тыс. рублей.
За указанный период сотрудники рыбоохраны изъяли 3 кг водных биоресурсов и 34 незаконных орудия лова.