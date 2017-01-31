0
11:31
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
10:14
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
21:06
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
13:29
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
11:52
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
09:10
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Еще новости
Происшествия

Бизнес-леди из Локни перечислила мошенникам более 160 тысяч рублей

В Локне женщина-предприниматель стала жертвой мошенников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, по имеющимся данным, в декабре 2016 года предпринимательница  через один из сайтов в Интернете вышла на контакт с представителем фирмы из Санкт-Петербурга, осуществляющей реализацию сельхозкультур. Фирма прислала покупательнице по электронной почте договор на поставку пшеницы и кукурузы. В нём было оговорено, что в течение нескольких суток после поступления оплаты заказанная продукция будет доставлена клиенту.

Гражданка перечислила на указанный счет более 160 тысяч рублей. Однако товар до сих пор так и не поступил. На запросы предпринимательницы представители фирмы отвечать перестали. Потерпевшая обратилась за содействием в полицию.

В настоящее время сотрудники отделения полиции по Локнянскому району в рамках проводимой проверки выясняют все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
31 января 2017
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
30 января 2017
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
28 января 2017
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте 3
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
28 января 2017
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО) 5
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
24 января 2017
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
22 января 2017
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга

Идет загрузка...