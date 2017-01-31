Бизнес-леди из Локни перечислила мошенникам более 160 тысяч рублей

11:54, 31 января 2017, ПАИ

В Локне женщина-предприниматель стала жертвой мошенников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, по имеющимся данным, в декабре 2016 года предпринимательница через один из сайтов в Интернете вышла на контакт с представителем фирмы из Санкт-Петербурга, осуществляющей реализацию сельхозкультур. Фирма прислала покупательнице по электронной почте договор на поставку пшеницы и кукурузы. В нём было оговорено, что в течение нескольких суток после поступления оплаты заказанная продукция будет доставлена клиенту.

Гражданка перечислила на указанный счет более 160 тысяч рублей. Однако товар до сих пор так и не поступил. На запросы предпринимательницы представители фирмы отвечать перестали. Потерпевшая обратилась за содействием в полицию.

В настоящее время сотрудники отделения полиции по Локнянскому району в рамках проводимой проверки выясняют все обстоятельства произошедшего.