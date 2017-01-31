0
11:31
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
09:23
На месте строительства Северного обхода Пскова ведется укладка фундаментов под пешеходные переходы
21:47
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
21:20
Квартирный футбол
20:36
В Псковской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года
18:24
Первый тур голосования за кандидатов на «Народное признание» завершился, но отправка кодов тем, кто их еще не получил, продолжается
17:40
Школу творческого роста открыла дизайнер Алина Герман в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

При проведении мониторинга удовлетворённости у молодых псковских учителей не будут спрашивать про зарплату

При проведении мониторинга удовлетворённости молодых специалистов образовательных учреждений Псковской области финансовую сторону вопроса затрагивать не будут. Об этом сообщил председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрания Денис Матвеев на пресс-конференции 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В анкетировании мы не рассматриваем финансовую сторону, хотим рассмотреть другие мотивации», - отметил Денис Матвеев. Он пояснил, что конкретных вопросов о заработной плате в анкетах нет, так как не всегда даже высокая зарплата может удержать молодого специалиста.

«Вопрос призвания никто не снимает», - заметил заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников.

Денис Матвеев добавил, что мониторинг - анонимный, в анкетах нужно будет указать только муниципалитет, пол, стаж и  возраст.

«Есть вопросы, касающиеся именно сельских педагогов, об удовлетворенности транспортной доступностью», - добавил он.

Председатель Молодёжного парламента подчеркнул, что в социальных сетях существует много групп, где педагоги обсуждают свои проблемы. «Но это просто переписка, нужно выявить конкретные проблемы и наметить пути их решения», - заявил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
На месте строительства Северного обхода Пскова ведется укладка фундаментов под пешеходные переходы
31 января 2017
На месте строительства Северного обхода Пскова ведется укладка фундаментов под пешеходные переходы
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
30 января 2017
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
В Псковской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года
30 января 2017
В Псковской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года
Первый тур голосования за кандидатов на «Народное признание» завершился, но отправка кодов тем, кто их еще не получил, продолжается
30 января 2017
Первый тур голосования за кандидатов на «Народное признание» завершился, но отправка кодов тем, кто их еще не получил, продолжается 11
Школу творческого роста открыла дизайнер Алина Герман в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 января 2017
Школу творческого роста открыла дизайнер Алина Герман в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове состоялось торжественное открытие проекта дизайнера Алины Герман «Большое будущее»
30 января 2017
В Пскове состоялось торжественное открытие проекта дизайнера Алины Герман «Большое будущее»
В школах Пскова 19 классов закрыты на карантин
30 января 2017
В школах Пскова 19 классов закрыты на карантин

Идет загрузка...