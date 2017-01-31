При проведении мониторинга удовлетворённости у молодых псковских учителей не будут спрашивать про зарплату

11:52, 31 января 2017, ПАИ

При проведении мониторинга удовлетворённости молодых специалистов образовательных учреждений Псковской области финансовую сторону вопроса затрагивать не будут. Об этом сообщил председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрания Денис Матвеев на пресс-конференции 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В анкетировании мы не рассматриваем финансовую сторону, хотим рассмотреть другие мотивации», - отметил Денис Матвеев. Он пояснил, что конкретных вопросов о заработной плате в анкетах нет, так как не всегда даже высокая зарплата может удержать молодого специалиста.

«Вопрос призвания никто не снимает», - заметил заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников.

Денис Матвеев добавил, что мониторинг - анонимный, в анкетах нужно будет указать только муниципалитет, пол, стаж и возраст.

«Есть вопросы, касающиеся именно сельских педагогов, об удовлетворенности транспортной доступностью», - добавил он.

Председатель Молодёжного парламента подчеркнул, что в социальных сетях существует много групп, где педагоги обсуждают свои проблемы. «Но это просто переписка, нужно выявить конкретные проблемы и наметить пути их решения», - заявил он.