Псковские специалисты выявили нарушения при транзите рыбы из Фарерских островов

13:30, 31 января 2017, ПАИ

В МАПП Бурачки запретили движение трёх автомобилей, перемещавших в Украину выработанную предприятием Фарерских Островов замороженную рыбу: 19 тонн скумбрии и 19 тонн сельди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В ходе проверки было обнаружено невыполнение условий транзита товара через территорию Российской Федерации, в частности, отсутствовали оригиналы ветеринарных сертификатов Фарерских островов, информация о наименовании и адресе грузополучателя, указанных в ветсертификатах страны происхождения, не соответствовала сведениям в товаротранспортных документах. Кроме того, не было ветеринарного сертификата Литвы на продукцию животного происхождения и корма из третьих стран, следующие транзитом в Российскую Федерацию и страны СНГ и перегружаемые в Литовской Республике. В связи с этим было принято решение о возврате товара, оформлены акты о возврате груза.