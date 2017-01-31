Активисты ОНФ в Псковской области обсудили меры по ликвидации несанкционированных свалок мусора

13:43, 31 января 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области обсудили на совместном заседании региональных рабочих групп ОНФ «Качество повседневной жизни» и «Общество и власть: прямой диалог» проблему выявления и ликвидации несанкционированных свалок. В заседании приняли участие руководители управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области, государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ, представители природоохранной прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В региональный штаб Народного фронта регулярно поступают обращения граждан с информацией об образовании новых несанкционированных свалок и захламлении придорожных лесов и полей в сельской местности.

«Мы проводим мониторинг по выявлению несанкционированных свалок мусора по обращениям граждан, также сами выезжаем на места и фиксируем свалки мусора, обращаемся в природоохранную прокуратуру и органы местного самоуправления. Приходится констатировать, что эффективность работы по ликвидации свалок низкая. Много времени уходит на официальную переписку, а в результате часть свалок как были на местах, так и остались. Один из немногих примеров оперативного реагирования на наше обращение со стороны муниципалитета – это уборка свалки мусора в поселке Елизарово Псковского района. В том же Псковском районе на участке, примыкающем к городской черте, мы не можем добиться уборки мусора уже более полугода. Аналогичная ситуация со свалками в Невельском районе, Гдовском районе, где не могут установить собственников земельных участков», – заявил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров.

Участники заседания отметили, что работа по ликвидации несанкционированных свалок тормозится зачастую вследствие того, что много времени уходит на определение принадлежности земельного участка. По информации руководителя госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ, разработана территориальная схема обращения отходов, следующий этап – отбор регионального оператора и создание программы мероприятий в этой сфере. Общественники обратили внимание на необходимость принятия мер по ликвидации несанкционированных свалок мусора, не дожидаясь внедрения этих механизмов. Также общественники подняли вопрос о необходимости в Год экологии активно популяризировать экологическое просвещение населения. Это могут быть уроки для детей и взрослых.

Итогом заседания стала выработка алгоритма взаимодействия по ликвидации несанкционированных свалок: все обращения общественников в муниципалитеты по поводу обнаруженных несанкционированных свалок мусора будут взяты на контроль госкомитетом области по ЖКХ.

Общественники убеждены, что от тяжелых эпидемиологических и экологических последствий от несанкционированных мусорных свалок регион может уберечь только конструктивная работа на всех уровнях, включая надзорные органы, органы местного самоуправления и исполнительную власть региона.

Ранее представители Народного фронта сообщили о запуске открытого сетевого ресурса «Интерактивная карта свалок», на котором будут фиксироваться сообщения о нелегальном складировании мусора. Новый проект Народного фронта получил название «Генеральная уборка», поскольку даст возможность гражданам внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами проекта.