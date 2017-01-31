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Культура

В Пскове стартовал проект «Детский праздник в музее»

В Пскове стартовал проект «Детский праздник в музее». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, проект направлен на привлечение в музей родителей с детьми. Занятия проходят в последнее воскресение каждого месяца.

«Детский праздник в музее» - это цикл музыкально-игровых занятий на основе традиционной культуры Псковского края. Первое занятие из цикла - «Зимние сказки» - прошло 29 января, оно было посвящено праздникам, которые были популярны в регионе в период зимних святок.  В программе принимали участие воспитанники Дома детского творчества города Пскова (творческий коллектив «Гусельки» под руководством Евгении Листковой), они разгадывали загадки, учили песни, скороговорки и элементы хороводов. В этот день в стенах музея дети и родители услышали четыре сказки, исполненные на псковском диалекте так, как рассказывали бабушки своим внукам. Дети разучили традиционные игры, которые использовались во время праздников.

Во второй части программы в экспозиции «Народное декоративно-прикладное искусство Псковского края XIX – XX веков» участникам рассказали о традиционной одежде, обуви, убранстве дома и народных традициях.

«Зимние сказки» - это третья январская программа в череде музейного календаря. Очередные музейные занятия для родителей с детьми состоятся 5 и 26 февраля.

Подробная информация о программах будет размещена в ближайшее время на сайте Псковского музея-заповедника в разделах «Музей детям», «Новости» и в официальных группах учреждения.

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