Руководителей псковских промышленных предприятий приглашают принять участие в выставке «ЭкспоЭлектроника»

18:56, 31 января 2017, ПАИ

Руководителей промышленных предприятий Псковской области приглашают принять участие в ХХ Международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭлектроника», которая состоится с 25 по 27 апреля в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

«ЭкспоЭлектроника» - крупнейшая по количеству и самая представительная по составу участников международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих в России; обладатель звания «Лучшая выставка России» по тематике «Электроника и комплектующие» во всех номинациях согласно Общероссийскому рейтингу выставок.

В 2016 году в выставке «ЭкспоЭлектроника» приняли участие 325 компаний из 19 стран мира, на ней были представлены объединенные экспозиции предприятий Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ; ГК «Ростех»; «Роснано»; Казенного предприятия города Москвы «Корпорация развития Зеленограда». Выставку посетили 11 тыс. 110 человек.

В этом году участники представят новинки современной электронной компонентной базы для вычислительной техники, систем интеллектуального управления, безопасности и охраны, бытовой электроники, микроэлектроники, светотехники, промышленной автоматизации и других сфер применения в различных отраслях промышленности (автомобильной, аэрокосмической, атомной, железнодорожной, электроэнергетики, ВПК, медицины, телекоммуникаций).

Выставку будет сопровождать насыщенная деловая программа, в рамках которой пройдут более 30 технических семинаров, конференции, круглые столы, а также конкурс ручной пайки IPC.