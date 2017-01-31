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Мошенники обманули жителя Пскова, продававшего дом на селе

Мошенники обманули жителя Пскова, разместившего на одном из сайтов объявление о продаже своего сельского дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчине позвонил незнакомец и заявил, что желает приобрести этот дом. Кроме того, он выразил готовность внести предоплату за него и в ходе общения сумел получить необходимые ему сведения о банковской карте псковича. А затем с нее злоумышленник снял около 38 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, жертвой мошенников стала жительница областного центра, которая решила взять кредит. Незнакомец в интернете предложил ей в связи с этим свои услуги, но под предлогом оплаты комиссии за предоставление кредита гражданку попросили перевести деньги. Она перечислила около 6 тысяч рублей, но кредита так и не дождалась. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, в настоящее время сотрудники УМВД России по городу Пскову проводят проверку.

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