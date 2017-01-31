В Псковской области построят завод по производству биогаза

12:29, 31 января 2017, ПАИ

Великолукский свиноводческий комплекс (ВСК) начинает строительство первого в Псковской области завода по производству биоаза. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, это сложнейшая задача по освоению альтернативных источников энергии, которую в данном случае ставит перед собой не специализированная энергетическая компания, а крупнейший в регионе сельхозпроизводитель.

Отличительная особенность биогаза заключается в том, что сырьем для его получения может стать практически любая органика, включая побочные продукты сельскохозяйственного производства. Таким образом, переработка вторичного сырья позволяет получить электроэнергию, тепло, а в качестве побочного продукта – высококачественные органические удобрения, пояснили в областной администрации.

После проведения кропотливой подготовительной работы, изучения рынка, анализа всех возможных рисков и экономического эффекта специалисты Великолукского свиноводческого комплекса оценили все преимущества и перспективы использования установок по производству биогаза. Таким образом, Псковская область станет одним из первых регионов России, где мировая практика по производству альтернативных источников энергии будет реализована в промышленных масштабах.

По оценке специалистов, сегодняшние мощности ВСК позволяют получать 47,5 миллионов кВт электроэнергии и до 20 млн кВт тепловой энергии в год. Это позволит обеспечить не только все потребности самого предприятия, но и поставлять электроэнергию в ближайшие населенные пункты.

Кроме того, востребованными будут сопутствующие продукты производства: органические удобрения повышенного качества: азотные и струфит, а также очищенная вода, которая будет использоваться для собственных нужд предприятия.

Также за счет создания завода и внедрения новых технологий будут созданы десятки новых рабочих мест.