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Общество

Мешок муки разыграют в Изборске на Масленицу

25 февраля в Изборске состоится праздничная концертная программа «Пой, да пляши, Масленица Изборская!» с участием народного коллектива ансамбля  «Сказ» имени Виталия Румянцева,  ансамбля русской песни «Забава», студентов Псковского областного колледжа искусств имени  Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск», на празднике разыграют главный приз – мешок муки.

С 13:00 до 15:00 в «Нескучном садике» будет работать праздничная  площадка с главным масленичным угощением – блинами «Масленица – блиноеда, накормила до обеда!», пройдет конкурс «Счастливый блин».

В музейном кафе «Блинная» запланированы фольклорные игры с ансамблем «Очелье» «Сидит на печи Емеля - в доме маслена неделя!», песни и угощения народа сето, масленичные сувениры своими руками, интерактивная игра «Изборский дом и все, что в нем».

В Доме купца Шведова подготовили призы для посетителей музейных экспозиций «Масленая везуха», а также «Средневековый дворик», где можно будет пострелять из лука и арбалета.

В Доме купца Анисимова состоится час русского романса в исполнении преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова «Прошедших дней очарованье…».

В 14:00 в Доме купца Белянина можно посетить игры и молодецкие забавы «Хочешь есть  блины – не сиди на печи!».

В Музейном квартале организуют народные игры забавы для детей «Масленичный переполох».

Праздник на площади у Изборской крепости начнется в 13:00, сжигание чучела Масленицы запланировано на 15:00.

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