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Общество

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе по выявлению лучшего педагогического опыта

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на формирование национальной гражданской идентичности обучающихся, который пройдет с 10 февраля по 1 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования региона.

Основные организаторы конкурса: благотворительный фонд поддержки православных инициатив молодежных программ и проектов «Хочу верить» и ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». Конкурс проводится при грантовой поддержке Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд».

Цель конкурса - выявление и распространение инновационного опыта и лучших практик в педагогической деятельности, а также перспективных психолого-педагогических методик и технологий в вопросах формирования национальной гражданской идентичности у подрастающего поколения.

Лучшие разработки будут размещены на сайте ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» и опубликованы в сборнике лучших педагогических практик, изданном по итогам конкурса.

Для участия необходимо до 1 апреля зарегистрироваться и разместить работу в электронном виде на сайте конкурса.

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