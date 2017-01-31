Пять команд школ Великих Лук прошли в финал конкурса «Я и пожарная безопасность»

15:04, 31 января 2017, ПАИ

С 26 по 27 января в Великих Луках прошел третий этап областного конкурса «Я и пожарная безопасность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Стартовал этот конкурс в октябре 2016 года социальной акцией «Детство-территория безопасности». Более 50 учащихся четвёртых классов города тогда приняли участие в работе творческих мастерских, где своими руками изготовили поделки, рисунки, аппликации на противопожарную тематику.

Организаторами мероприятия традиционно выступили Главное управление МЧС России по Псковской области, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», Государственное управление образования Псковской области и Всероссийское добровольное пожарное общество.

На третьем этапе конкурса в течение двух дней свои знания по правилам пожарной и электробезопасности демонстрировали команды юных пожарных - учащиеся четвёртых классов всех школ города. Конкурсанты представили на суд жюри свои презентации, рассказывающие о деятельности школьной дружины юных пожарных и иллюстрирующие различные виды работ членов ДЮП по пропаганде пожарной и электробезопасности в детских садах, начальных классах, при учебных пожарных эвакуациях и безопасности на водных объектах.

Победителями в конкурсе презентаций были признаны команды «Сирена» школы № 2 и «Каланча» школы № 12.

Городской этап соревнований также был представлен «Игрой по станциям», в ходе которой дружины юных пожарных проявили внимательность, активность, умение быстро и чётко находить верные решения в чрезвычайных ситуациях.

По итогам набранных баллов в заключительный этап конкурса «Я и пожарная безопасность», получили путёвку 5 команд: представители школ №№ 7, 12, 17, Кадетской школы и гимназии. Финал конкурса состоится 7 апреля.