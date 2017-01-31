В Печорском районе белорусам запретили вывозить в Финляндию 8 собак

17:50, 31 января 2017, ПАИ

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района гражданам Белоруссии запретили вывозить в Финляндию 8 собак в связи с отсутствием разрешительных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям .

Кроме того, в МАПП Убылинка в Пыталовском районе не пропустили через границу автомобиль, перемещавший из Ленинградской области в Калининградскую 1,5 тонны радужной форели. Запрет связан с нарушением Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, выразившимся в оформлении на бумажном носителе без отметки о ветеринарно-санитарном осмотре при погрузке, а также с несоответствием сведений о наименовании и адресе грузополучателя, указанных в ветеринарном свидетельстве и товаротранспортных документах. Перемещение товара запретили, партию вернули отправителю.