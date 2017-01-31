В 2016 году 32 неиспользуемых участка сельхозназначения в Псковской и Тверской областях решили продать с торгов

18:58, 31 января 2017, ПАИ

В 2016 году суды рассмотрели материалы по 32 неиспользуемым земельным участкам сельскохозяйственного назначения общей площадью 420,19 га в Псковской и Тверской областях. По всем площадкам были приняты решения об их изъятии и продаже с публичных торгов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Кроме того, за год Управление направило в органы исполнительной власти 9 материалов в отношении неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 45 га. 8 участков были выявлены в Псковской области, 1 - в Тверской.

Также в 2016 году Россельхознадзор выдал предписания по 36 неиспользуемым земельным участкам сельхозназначения общей площадью 378,6 га, которые были выявлены в Тверской и Псковской областях более трех лет назад. 21 такой участок площадью 272,5 га обнаружили на территории Тверской области, 15 земель площадью 106,1 га - в Псковской области.