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Общество

Неделя безопасного Рунета пройдет в Псковской областной библиотеке

Информационный центр Псковской областной научной библиотеки  приглашает на мероприятия, которые пройдут в рамках Недели безопасного Рунета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

1 февраля в 14:30 состоится беседа на тему «Терроризм в Виртуальной среде».  2 февраля в 15:00 жители города смогут принять участие в  беседе-практикуме «Интернет – пространство. Будь готов!». 6 февраля в 10:00 -  «Мир согласно Google: расширенный поиск» из цикла «Построение позитивного Интернет-пространства».

Также, в конференц-зале библиотеки открылись выставки: «Интернет. Безопасное пространство» и «Терроризм с высокими технологиями».

В Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина состоится мероприятие-консультация для родителей  «Возрастные особенности детей и Интернет» и беседа «Правила Интернет-этикета» из цикла «Опасности и правила безопасности при работе в Интернет»

«Программа мероприятий направлена на повышение информационной культуры, на безопасность пользователей Интернета и мобильных технологий, позитивное и этичное использование цифровых сервисов и возможностей в повседневной жизни», - заявили организаторы

Телефон для справок 72-32-28

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