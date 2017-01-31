В Псковском колледже искусств выберут «Педагогические надежды»

17:37, 31 января 2017, ПАИ

Конкурс-практикум «Педагогические надежды» пройдёт в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в феврале-апреле 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, конкурс проводится в рамках педагогической практики, которая реализуется в различных учреждениях культуры, дополнительного образования города, а также в самом колледже искусств. Целью конкурса является оценивание практических навыков студентов в области педагогических дисциплин, выявление талантливых учащихся, способных к педагогической деятельности.

Конкурс проходит в два тура. Первый тур - самопрезентация, во время которой студенты должны представить себя как активную, творческую, интересующуюся педагогическими вопросами личность.

Конкурс самопрезентаций студентов состоится для отделения культуры и искусства 1 февраля в 15:00 (4 курс, специальность «Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве»), 7 февраля в 15:00 (3 курс, специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»), 8 февраля в 15:00 (специальность «Народное художественное творчество (по видам)» по виду «Хореографическое творчество»), 15 февраля в 15:00 (специальность «Народное художественное творчество (по видам)» по видам «Театральное творчество», «Этнохудожественное творчество»). Для музыкального отделения первый тур состоится 15 марта (4 курс, специальности «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки»).

Во втором туре, который будет проходить с февраля по апрель 2017 года, студенты продемонстрируют свои профессиональные компетенции во время проведения открытых уроков. Они пройдут как на базах практики, так и в колледже.

Жюри конкурса, в составе которого заместители директора по учебно-методической и воспитательной работе, заведующие отделениями, председатели предметно-цикловых комиссий, преподаватели специальных дисциплин, будет оценивать конкурсантов дифференцированно, с учетом получаемой специальности и требований к уровню подготовки специалистов. Будут оцениваться педагогические возможности студента, знания, умения и навыки в области психологии, педагогики, методики, коммуникативные навыки, умение установить процесс общения с учеником (классом), умение диагностировать и прогнозировать деятельность учеников, действовать в публичной обстановке (ораторское искусство, артистизм).