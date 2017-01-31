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Общество

В 2017 году в Псковской области планируют привить от гриппа 35% населения

В 2017 году в Псковской области планируют привить от гриппа 35% населения. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на межведомственном  видеоселекторном совещании, которое 31 января проводит Государственный комитет региона по здравоохранению и фармации совместно с органами образования и социальной защиты, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук доложил о текущей эпидситуации в Псковской области, задачах на 2017 год по вакцинопрофилактике и профилактике ВИЧ-инфекции. Он сообщил, что за последнюю неделю в регионе выявили  более 4 тысяч случаев заболевания ОРВИ, а также 13 - гриппом (в Пскове). Темпы прироста заболеваемости упали по сравнению с предыдущей неделей. 95 заболевших были  госпитализированы. Также в Псковской области за минувшие 7 дней зарегистрировали 77 случаев пневмонии, по словам Александра Нестерука, это ниже уровня прошлой недели. Большинство заболевших – взрослое население.

Главный санитарный врач подчеркнул, что прививки показали свою важность и незаменимость в вопросе профилактике заболеваний. В прошлом году охват вакцинацией в регионе составил 30%, это для Псковской области, отметил Александра Нестерука, рекордная цифра, но установка Минздрава  - 40%. Он сказал, что задача сложная, но выполнимая, и в этом году планируется привить 205 тыс. жителей Псковской области, в том числе 45 тыс. детей. План охвата вакцинацией – 35%.

Также Александр Нестерук заявил о неблагополучии региона по кишечным инфекциям и отметил, что это  характерно для зимнего периода. Так, за прошедшую неделю зафиксировали 130 случаев, эпидпорог превышен на 27%, чаще всего инфекции регистрируют в Пскове, Великих Луках, Островском, Опочецком районах. Главный санитарный врач региона добавил, что заболеваемость связана с водоснабжением, ротовирусной инфекцией.

Руководитель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов спросил, с чем связаны «такие убаюкивающие цифры» по заболеваемости в регионе. На это Александр Нестерук ответил, что сезон напряженный, но «особых проблем и вызовов не представляет».  В целом, по его оценке, по стране ситуация благополучная по заболеваемости, осложнений по гриппу не наблюдается.

Также Александр Нестерук сообщил, что сейчас на карантин по ОРВИ и гриппу закрыта школа в поселке Ямм (Гдовский район ), 29 классов в других школах области и четыре группы в дошкольных учреждениях.

Игорь Потапов призвал образовательные учреждения объявлять карантин самостоятельно, не дожидаясь постановления санитарного врача, в случае необходимости.

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