В Дно сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину, который разбил окно в автомобиле

14:39, 31 января 2017, ПАИ

В Дно сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину, который повредил автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Ночью 31 января сотрудникам межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Дедовическое» и отделения полиции по Дновскому району, которые находились на маршруте патрулирования в составе совместного наряда, поступило сообщение, что в машине, стоящей у дома по улице Строителей, неизвестный разбил стекло. Сотрудники Росгвардии и полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который в данный момент уже находился в автомобиле.



Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в дежурную часть отдела полиции.