Псковские спортсмены приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе и боксу

17:39, 31 января 2017, ПАИ

В стрелковом комплексе «Аквилон» Центра внешкольной работы «Патриот» прошло лично-командное Первенство Пскова по пулевой стрельбе среди муниципальных общеобразовательных учреждений города. В соревнованиях, которые были посвящены Герою Советского союза В.Ф. Маргелову, участвовали юноши и девушки 1999 года рождения и моложе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Команды выполняли упражнение ВП-1 из пневматической винтовки, сидя и стоя с упора. По итогам соревнований лучший результат показала команда школы № 18, на втором месте - лицей № 10, третье место занял лицей №4 «Многопрофильный». В личном первенстве победителями стали Кирилл Петров, Алена Белянинова, Игорь Ефремов, Екатерина Царёва, Семён Савельев и Ксения Сорокина.

В Пустошке псковские спортсмены приняли участие в XVI Традиционном турнире по боксу, посвященном памяти воинов-земляков, погибших в мирное время при защите интересов Родины. Соревнования проводились среди юношей 2005-2006 и 2003-2004 года рождения. Там же прошла Спартакиада городов и районов Псковской области по боксу среди юношей 2001-2002 года рождения. Всего в соревнованиях приняли участие 106 спортсменов из 7 городов и районов: Пскова, Великих Лук, Пустошки, Локни, Невеля, Себежа, Красногородска.

Команда Пскова заняла первое общекомандное место, на втором месте - команда из Великих Лук, на третьем - команда Пустошки. Победителями в различных весовых категориях Спартакиады стали Константин Смоляров, Сергей Жамора, Артур Кулаков, Александр Кальницкий, Никита Сергеев, Илья Вешкин, Александр Павлов, Дмитрий Дмитриев, Савелий Юринов, Кирилл Титов, Ян Яковлев, Даниил Иванов и Егор Арсентьев.