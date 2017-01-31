Александр Гизбрехт: В феврале в Пскове начнет действовать электронная система оплаты проезда в автобусах

15:10, 31 января 2017, ПАИ

В феврале в Пскове начнет действовать электронная система оплаты проезда в автобусах, сообщил Псковскому агентству информации генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. По его словам, необходимое для этого оборудование прибудет в Псков «в конце недели».

Александр Гизбрехт пояснил, что в течение февраля проезд в городском пассажирском транспорте можно будет оплачивать и проездными билетами, и разовыми, и с помощью электронных карт. «Новая система оплаты будет внедряться постепенно в течение месяца», - рассказал он.

Напомним, ранее гендиректор «Псковпассажиравтотранса» пояснял ПАИ, что бесконтактные карты будут действовать по принципу пополняемого электронного кошелька, с которого кондуктора будут списывать средства за проезд по средством переносных приборов - валидаторов.

«Весь мир работает давно на электронных картах, и мы не первые здесь даже в России, во многих регионах такая система работает... Кому-то будет удобна электронная карта в виде электронного кошелька, кому-то - обычный проездной... Ничего ломать мы не собираемся», - утверждал он.

Как стало известно ПАИ, Единая транспортная карта «Псковпассажиравтотранса» – это пластиковая карта со специальным чипом для сканирования, которую можно будет пополнять через банковские терминалы и использовать для оплаты проезда в автобусах. При считывании карты, валидатор будет выдавать пассажиру чек.