В Кургане поймали мошенника, который обманывал жителей Псковской области под видом банковского работника

15:23, 31 января 2017, ПАИ

В городе Кургане псковские оперативники во взаимодействии с местными коллегами задержали мужчину, подозреваемого в совершении более десятка мошеннических действий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с середины декабря минувшего года по январь текущего безработный 37-летний житель Кургана обманным путем завладевал денежными средствами жителей Псковской области. Через Интернет он узнавал номера мобильных телефонов и наугад звонил их владельцам. Мужчина представлялся сотрудником службы безопасности банка и сообщал, что, якобы, поступила заявка на списание денег с банковской карты данного гражданина. Под этим предлогом он затем выяснял реквизиты карт, а потом снимал с них деньги.

Следствие вменяет подозреваемому совершение 16 эпизодов подобного рода преступной деятельности. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Жертвами мошенника стали жители Пскова, Великих Лук, Порхова, Гдова, Новосокольников, Струг Красных. Суммы, которые списывал с их банковских карт житель Кургана, варьировались от 5 до 200 тысяч рублей. Полученными средствами он распоряжался по своему усмотрению.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области и УМВД России по городу Пскову, был установлен подозреваемый. Осуществлен выезд псковских полицейских в Курган, где при содействии местного уголовного розыска фигуранта задержали.

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого принимаются меры по выявлению и других преступных деяний подозреваемого, который ранее уже был судим за мошенничество.

В УМВД отметили, что он общался с гражданами под вымышленной фамилией – Владимир Сергеевич Соколов. В этой связи лиц, которые лишились своих сбережений после контактов с этим злоумышленником, просят обратиться в полицию по телефону 02.